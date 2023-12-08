Как известно, армянский премьер Пашинян и члены его правительственной команды постоянно бойкотируют различные мероприятия СНГ и ОДКБ. Это уже не новость – перед каждым мероприятием СНГ и ОДКБ армянский премьер придумывает какой-то новый предлог и уклоняется от участия. Но на этой неделе Пашиняну пришлось нарушить свою «политическую традицию», он принял участие в работе саммита глав государств СНГ. Частично это было связано с тем, что в декабре председательство в ЕАЭС перешло к Армении, которая формально продолжает оставаться его членом по сей день.

О «геополитической мозаике» современной Армении, особенно, о ее отношениях с Россией и Западом пишется и говорится достаточно много. Поэтому мы лишний раз не будем останавливаться на этом аспекте проблемы. Наверное, и читателю интересно, что же происходит в регионе в целом, какую же политику в этом контексте проводит, например, Азербайджан?

Заметим, что именно на этой неделе первые официальные лица Азербайджана заявили, что интеграция в ЕС вовсе не является целью Баку. Что же можно сказать по этому поводу? Конечно, в настоящее время отношения Азербайджана и Запада находятся отнюдь не на высоком уровне – США и Франция проводят открытую проармянскую политику, и по этой причине, если Баку в такое сложное время говорил бы о какой-то евроинтеграции, это мягко говоря, выглядело бы совсем нелогично.

Но нам кажется, что теперешняя политика США и Европы в отношении Азербайджана носит временный характер – пройдет время, все уладится, как говорится, все вернется на круги своя. Поэтому нам вовсе не стоит забывать некоторые важные, даже стратегические моменты в этом контексте.

Во-первых, в свое время Москва навязала нам карабахский конфликт именно по той причине, чтобы мы не думали об интеграции в европейские структуры. Теперь выходит, что она уже добилась своей цели – Баку официально заявляет, что не намерен интегрироваться в ЕС. Во-вторых, следует обратить внимание и на такое обстоятельство, что на последнем саммите НАТО президент самого близкого, естественного союзника Азербайджана -Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что интеграция в ЕС для них остается актуальной и просил новых членов Альянса содействовать этому. В Баку часто говорится, что они постоянно координируют свою политику с Турцией, причем это происходит взаимно. Турция, еще раз заметим, наш естественный союзник, является членом НАТО и намерена стать когда-нибудь и членом ЕС. Можем ли мы пренебречь подобным обстоятельством? Возможно, временно, в тактическом плане еще как-то можем, но в стратегическом плане вряд ли.

На этой неделе было заявлено, что страны региона собираются создать Каспийский Союз, чтобы не дать другим государствам, особенно, западным странам, проникнуть в их сферу влияния. Но думается, что все это отвечает только геополитическим интересам Москвы, для нас же политика «железного занавеса» ничего хорошего не обещает, ведь нас объединяет со странами Европы интенсивное сотрудничество в сфере энергетики! Можем ли мы закрыть глаза на это?

В однополярном мире не бывает выбора – обстоятельства сами себя диктуют, чего не скажешь о многополярном мире.

Мир в будущем обещает быть именно многополярным – в настоящее время все к этому и идет. Почему-то когда речь идет о другом полюсе мира, внимание всех сразу обращается на Россию. Но есть и такие крупные страны, финансово-экономические гиганты, как, например, Китай. Даже у ЕС имеются свои определенные геополитические амбиции, он вовсе не намерен «во веки веков» оставаться всего лишь послушным региональным «слугой» Вашингтона.

Поэтому и нам, рано или поздно, придется сделать более однозначный геополитический выбор. Но сперва надо, как следует, подумать об оптимальности и перспективности этого выбора…