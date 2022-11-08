Президент США Джо Байден позвонил лидеру «Ликуда» Биньямину Нетанияху и поздравил его с победой на выборах. Первой об этом событии сообщила пресс-служба партии «Ликуд». Нетанияху пришлось ожидать звонка из Вашингтона пять дней. Байден не спешил с поздравлениями, его приближенные объясняли задержку занятостью президента США накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Информационные агентства и мировые СМИ сообщают о звонке со слов «Ликуда», и заголовки выглядят несколько унизительно: «Нетанияху говорит, что Байден поздравил его после победы на выборах в Израиле».

Белый дом подтвердил, что президент Байден провел телефонный разговор с Биньямином Нетанияху, передает AFP. «Президент действительно говорил с ним сегодня… Поздравил его и его партию с победой на выборах», — сказала репортерам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что Байден «еще раз подтвердил крепость двустороннего партнерства и подчеркнул непоколебимость своей поддержки безопасности Израиля».

Вчера и сегодня днем, также выдержав долгую паузу, Нетанияху позвонили с поздравлениями президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Затянувшееся молчание Вашингтона было подчеркнуто звонком госсекретаря Энтони Блинкена лидеру Палестинской автономии Махмуду Аббасу — после выборов в Израиле глава Госдепартамента позвонил в Рамаллу, но не в Иерусалим.

По сообщению «Хадашот 12», находящемуся в Шарм аль-Шейхе на 27 Климатическом форуме президенту Израиля Ицхаку Герцогу приходится успокаивать арабских лидеров, встревоженных итогами выборов и составом нового правительства Израиля. Герцог уговаривает иорданцев и египтян не пугаться раньше времени и «судить новое правительство не по словам, а по делам». (israelinfo.co.il)