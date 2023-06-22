Финалист Национального отбора «Евровидение» — 2023 Азер Насибов выпустил первую песню на азербаджанском языке — «Yalan». Премьера — сегодня, а накануне талантливый артист дал интервью корреспонденту #:

Переезд из Москвы в Баку и вскоре дебютная песня на родном языке — что вы чувствуете?

Я волнуюсь, но одновременно я очень счастлив! Наконец-то выходит песня на моем родном языке, и мне очень приятно, что ее так тепло встретили. Я написал Yalan несколько месяцев назад и отложил с мыслью «ну это не очень» просто потому, что это первая моя работа на азербайджанском, и я подумал, что нужно еще больше практиковаться.

Позже получилось так, что я познакомился с талантливой артисткой и саунд-продюссером Fidan Aliva. Как-то мы сидели на студии и Фидан попросила показать мои наброски и спросила, есть ли что-то на азербайджанском. Я нехотя показал тот самый припев песни «Yalan» и она была восхищена. В итоге мы взялись за песню и вместе дописали, сделали аранжировку и записали ее до конца.

Тизер песни получился буквально вирусным — в соцсетях люди активно обсуждают этот трек и снимают на него свои рилсы…

Я очень серьезно отнесся к этому треку, так как это моя первая работа на азербайджанском языке. Я долго планировал видео, которыми хочу поделиться в соцсетях, но в последний момент вспомнив то, насколько меня поддержал мой народ, когда я выступал на «Голос.Дети», я решил отложить все эти идеи и просто взял телефон и записал видеообращение всему Азербайджану с просьбой поддержать меня и помочь распространить песню. Спустя пару часов видео стало набирать большие просмотры и комментарии буквально взорвались словами поддержки! Люди начали делиться песней и снимать видео под нее. Сейчас на том самом видео 400 тысяч просмотров и снято около 300 видео. Словами не передать, как мне приятно!

Сложно ли пришлось русскоязычному азербайджанскому парню начать работать на новую аудиторию?

Нет, не сложно, меня очень быстро и тепло приняли и сразу вспомнили, что я тот самый мальчик с проекта «Голос дети». Мне очень нравится то, насколько быстро я смог найти своих людей, которым нравится мое творчество, и они теперь следят за мной и поддерживают. Азербайджанский язык невероятно «певучий» и эмоциональный. Работая над песней я чувствовал каждое слово и вложенные эмоции. Мне удалось передать все, что я чувствую.

После успешного участия в национальном отборе «Евровидения», где вы попали в число финалистов, как изменилась ваша жизнь?

Хочу в первую очередь сказать, что стать финалистом отбора — это огромнейшее событие для меня. Во время и после отбора на меня подписалось невероятное количество людей в соцсетях, которые теперь следят за моим творчеством. Я думаю, что под знаком Евровидения вы еще увидите мое имя. Я давно пообещал себе, что не сдамся, пока не представлю свою страну на этой сцене.

Где вас можно послушать в Баку «вживую»?