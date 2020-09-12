В США ракета частной компании не достигла орбиты из-за аварии

Ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная в субботу с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени. Об этом передает РИА Новости.

«Успешный старт… но полёт закончился на этапе работы первой ступени», — говорится в сообщении компании Astra в Twitter.

Частная американская компания Astra была образована в 2016 году. Она разработала двухступенчатую ракету для запуска космических аппаратов. В 2018 году ракета совершила два суборбитальных полёта с космодрома Кодьяк, которые были аварийными.

Со своей ракетой компания Astra участвовала в конкурсе управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), но к заданному сроку не сумела вывести спутники на орбиту. При подготовке к первому орбитальному пуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе.