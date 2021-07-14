Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес считает, что США необходимо нанести удар по Кубе для свержения правительства республики. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

Глава города убежден, что Вашингтону следует изучить этот способ давления на Гавану.

«Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций», — сказал Суарес.

Позже в беседе с газетой Miami Herald он рассказал, что ожидал звонка от президента США Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на Кубу.

11 июля на Острове Свободы начались акции протеста, в которых принимают участие тысячи людей. Протестующие требуют «проведения свободных выборов» и решения социальных проблем, в первую очередь нехватки продовольствия.

В США ряд политиков кубинского происхождения призвали Байдена вмешаться в протесты на Кубе. (gazeta.ru)