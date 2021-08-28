Окружной судья США по восточному округу Нью-Йорка Уильям Кунц подписал решение о взыскании с актера Стивена Сигала остатка штрафа и пени за нарушение при продвижении криптовалюты, сообщает Bloomberg. По заявлению юриста Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пейтон Кинг, ранее господин Сигал согласился уплатить штраф в размере более $330 тыс., однако в итоге заплатил только $75 тыс. и уклоняется от оставшегося.

Решение суда позволит SEC начать процедуру взыскания. В ходе заседания госпожа Кинг спросила судью, может ли SEC направить документы менеджеру актера; господин Кунц ответил утвердительно. Актер, его представитель и бывший юрист не явились в суд 27 августа по требованию судьи.

Штраф Стивену Сигалу связан с продвижением токенов Bitcoiin2Gen в социальных сетях. По версии комиссии, актеру обещали за продвижение $250 тыс. наличными и $750 тыс. токенами, однако он не раскрыл этого. Господин Сигал в ходе соглашения с SEC не подтвердил и не отрицал вину. (kommersant.ru)