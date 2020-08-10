В США обеспокоены готовящимся в РФ указом о «Голосе Америки» и Радио Свобода

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавно подготовленным российскими властями проектом указа в отношении организаций, получающих финансирование от Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Как отмечается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» уже более 70 лет служат жизненно важными источниками независимых новостей и информации для жителей России.

По словам Помпео, данный указ предусматривает новые обременительные требования, которые еще больше ограничат деятельность «Голоса Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в России, усугубив значительные и необоснованные ограничения, с которыми уже сталкиваются эти организации.

«Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся преследованием независимой прессы в России и призываем ее соблюдать свои международные обязательства и обязательства перед ОБСЕ в отношении свободы слова, – подчеркнул Помпео. – Мы призываем правительство России пересмотреть эти действия, которые нанесут дополнительный ущерб двусторонним отношениям». (Голос Америки)