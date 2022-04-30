В администрации президента США Джо Байдена готовят отмену некоторых визовых требований для российских высококвалифицированных ученых.

Как передает УНИАН, об это сообщает Bloomberg.

Одним из предложений, которые Белый дом включил в свой последний дополнительный запрос в Конгресс, является отмена правила, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы, должны иметь текущего работодателя. Это касается граждан России, которые получили степень магистра или доктора в области науки, техники или математики в США или за рубежом, говорится в предложении.

В частности, администрация Байдена хочет облегчить переезд в США россиянам, которые имеют опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетного двигателя и другими специализированными научными отраслями.

Представители администрации Байдена заявили, что видели значительное количество высококвалифицированных технологических работников, бежавших из России из-за ограниченных финансовых возможностей из-за санкций, которые США и союзники ввели после начала боевых действий в Украине.

Срок действия этого положения истечет через четыре года. В законе об иммиграции и гражданстве не будет изменений относительно процесса проверки, сборов или других правил.

Соединенные Штаты и некоторые из их союзников также обсуждали в последние недели предоставления защищенного статуса российским ученым, в том числе тем, кто работает в CERN, Европейской организации ядерных исследований.