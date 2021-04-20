Обвиняемого в убийстве Флойда признали виновным

Коллегия присяжных, рассматривающая дело экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда, пришла к единому мнению касательно вердикта. Об этом сообщает CNN.

Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовинf признали виновным по всем трем пунктам убийства. Он воспринял приговор без видимых эмоций.

Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор огласят через два месяца.

Ранее судмедэксперт Эндрю Бейкер, проводивший вскрытие тела Флойда, назвал удушение следствием смерти мужчины.

Резонансное судебное разбирательство стартовало еще 8 марта.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов. Шовину инкриминируется непредумышленное убийство. (РИА Новости)