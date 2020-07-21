В США будут собирать данные об угрожающих снести памятники

Согласно газете, в данном документе содержатся указания персоналу «по сбору и представлению информации, касающейся различных действий в контексте повышенной угрозы памятникам, мемориалам и статуям». Документ санкционирует отслеживание постов в социальных сетях, а также использование средств массовой информации для предотвращения угрозы вандализма. В документе не уточняется, о каких именно памятниках идет речь, а также не указано, должны ли они являться частью федеральной собственности.

Отмечается, что ведомство не может заниматься прослушиванием телефонных разговоров, однако может обратиться с такой просьбой к другим федеральным учреждениям – в частности, к ФБР.

При этом в документе строго запрещается любой вид разведывательной деятельности «лишь с целью отслеживания действий, попадающих под защиту Первой поправки» или направленный на сдерживание свободы слова, отмечает газета. Любая собранная информация должна быть удалена в течение 180 дней в том случае, если она более не требуется для другой правительственной миссии. При этом ведомство может делиться данными с рядом других органов, сообщается в документе.(РИА Новости)