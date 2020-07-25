В Совфеде назвали стратегию Киева по «деоккупации» Крыма смехотворной

О том, что такая стратегия уже разработана, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Однако, по ее словам, пока что документ не предают огласке.

«Убежден, что эта стратегия умещается в одно название. Вот и весь смысл этого стратегического смехотворного документа. Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле — пустой выхлоп», — сказал Цеков РИА Новости.