В Совбезе ООН обсудили ситуацию в Беларуси

Совет безопасности ООН по инициативе США и Эстонии рассмотрел вопрос о ситуации в Беларуси и ее воздействии на мир и безопасность в Европе.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба эстонского МИД.

Эстония инициировала обсуждение ситуации в Беларуси как непостоянный член Совета безопасности ООН. Представлявший Эстонию министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в своем выступлении выразил глубокую обеспокоенность чрезмерным применением силы белорусскими властями во время протестов, отмечает пресс-служба МИД.

«Совет безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому наш долг — заранее предупреждать и повышать уровень информированности. Мы видели, что происходит в разных странах мира, когда несвободные и нечестные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей», — приводит слова Рейнсалу пресс-служба.

Министр отметил, что любое внешнее вмешательство в дела Беларуси угрожает миру и безопасности как в самой стране, так и во всем регионе. Рейнсалу предложил, чтобы представитель ООН выступал в Совбезе регулярно с обзорами о ситуации в этой стране. «Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Беларуси и при необходимости различными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание Совета безопасности», — заверил глава МИД.