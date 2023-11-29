В Совете безопасности Турции обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, передает TRT Haber.

Согласно информации, помимо вопросов, связанных с завершением азербайджано-армянских переговоров устойчивым мирным соглашением и нормализацией межгосударственных отношений Турции и Армении, в ходе встречи также была дана оценка попыткам внерегиональных стран вмешаться в этот вопрос.

«Мы будем поддерживать все искренние усилия по установлению постоянного мира, который будет способствовать примирению и процветанию всех стран региона, включая Армению», — говорится в заявлении Совбеза по итогам заседания.