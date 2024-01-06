Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стамбуле обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в МИД страны.

Согласно информации, главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по вопросам безопасной доставки на мировые рынки продуктов питания, произведенных в России и Украине.

Х.Фидан заявил, что Турция не желает роста напряженности в регионе Черного моря. Турецкий министр также сообщил Блинкену, что Анкара ждет завершения процесса закупки F-16.

В ходе встречи, турецкий министр также заявил, что окончательное решение в вопросе членства Швеции в НАТО примет парламент Турции, на рассмотрении которого сейчас находится соответствующий ратификационный протокол.