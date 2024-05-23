Москва настроена на тесное сотрудничество с Баку и Тегераном в рамках региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран).

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

«Мы настроены на продолжение тесного сотрудничества с Баку, Тегераном, в том числе в рамках диалогового формата «Россия-Азербайджан-Иран», а также по линии консультативной региональной платформы «3+3», – отметила дипломат. По ее словам, Россия видит потенциал по развитию региональных проектов между странами Южного Кавказа и их соседями. «И такая логика, в частности, заложена в нашей работе по расширению международного транспортного коридора Север – Юг», – добавила Захарова.

Официальный представитель дипведомства также указала, что тенденцию по нормализации азербайджано-иранских отношений «можно только приветствовать».

«Уверена, что это окажет положительный эффект в целом на ситуацию в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря», – продолжила дипломат.

«Убеждены, что региональные игроки должны сами искать решение имеющихся вызовов и проблем без вмешательства извне. Соответствующий позитивны