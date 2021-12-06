Соцсеть, которую создает бывший президент США Дональд Трамп, объявила в воскресенье, что получила обещания инвестиций более чем на 1 миллиард долларов.
Компания Трампа Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) и созданная ею компания для инвестиций Digital World Acquisition Corp объявили, что получили обязательства инвестиций от «разнообразной группы институциональных инвесторов».
«Один миллиард долларов посылает важный сигнал большим технологиям, что цензура и политическая дискриминация должны закончиться», — заявил в этой связи Трамп.
«TMTG будет в более сильной позиции в обороне против тирании больших технологий», — говорится в заявлении Трампа.