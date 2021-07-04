Правительственные силы Сомали уничтожили в воскресенье в центральной части страны восемь боевиков из террористической группировки «Аш-Шабаб». Об этом сообщил новостной портал Shabelle Media Network со ссылкой на командование.

По его данным, террористы устроили засаду на дороге к югу от города Галькайо, административного центра штата Галмудуг. Есть потери и среди правительственных войск, однако их число не раскрывается.

Вооруженные силы Сомали проводят широкую операцию в центральных и южных районах страны с тем, чтобы обеспечить благоприятные условия для проведения парламентских и президентских выборов. Выборы в верхнюю палату федерального парламента пройдут с 25 июля по 10 августа, в нижнюю с 10 августа по 10 сентября. Затем парламент 10 октября изберет президента Сомали.