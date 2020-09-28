В Софии завершился антиправительственный митинг-концерт

Массовая антиправительственная акция протеста, которая проходила в воскресенье в столице Болгарии в форме митинга-концерта под лозунгом «Будущее для Болгарии — будущее для молодых», завершилась без инцидентов.

Как сообщает ТАСС, акция завершилась в 23:20, когда концерт закончился, а участники акции начали расходиться по домам. Движение по центральной магистрали Софии — Цариградскому шоссе — в районе Орлова моста, однако, полностью перекрыто. Демонтаж сцены, на которой проходил концерт, еще не начался.

Организаторы акции Атанас Гогов и Виктор Иванов подчеркивали, что стране необходимы позитивные изменения. Среди участников концерта были популярные болгарские музыкальные группы, которые призывали правительство страны к отставке.