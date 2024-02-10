Администрация Софии запретила проведение традиционного факельного шествия «Луков-марш», названного так в честь крайне правого националиста, сторонника альянса Болгарии с Третьим рейхом генерала Христо Лукова (1887-1943).

Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, распоряжение о запрете было сделано после того, как столичная полиция проинформировала, что сторонники проведения марша собираются в районе Национального дворца культуры несмотря на то, что шествие не было согласовано с городской администрацией. Власти согласовали лишь возложение цветов у дома, где жил генерал.

Организаторы марша заявили в социальных сетях, что 10 февраля была проведена лишь репетиция шествия, а основная акция пройдет 17 февраля.