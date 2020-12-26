В СНБО раскритиковали слова Зеленского о полномасштабной войне с Россией

Рассуждения президента страны Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией нереалистичны. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос в интервью НВ.

По его словам, окружение убеждает украинского лидера, что мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России возможно, однако на практике этого не произойдет. «Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет» — раскритиковал заявление Зеленского Кривонос.

Генерал-майор также отметил, что патриотизм на Украине не поддерживается на государственном уровне. Кривонос считает, что власти должны воспитывать мобилизационный резерв идеологически.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко также назвал бредом слова Зеленского о возможности полномасштабной войны. «Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией», — заявил он.

Ранее Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией и описал сценарий того, как будет проходить такой конфликт. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленский (lenta.ru)