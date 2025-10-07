Польские политики прокомментировали вызвавшие резонанс слова Ангелы Меркель о действиях Варшавы накануне войны в Украине. С такими словами они выступили в понедельник, 6 октября.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил на пресс-конференции, что словам Меркель не стоит верить: «Я интерпретирую эти слова так же, как заявление канцлера о том, что никто в Центральной Европе якобы не протестовал против «Северного потока». Напомню, что я тогда говорил, что мы не любим соглашений, которые заключаются за нашими спинами. Канцлер, может, забыла, как это тогда выглядело и что делало ее правительство».

С резкой критикой выступил и бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он возглавлял польский кабмин в 2017-2023 годах, то есть был коллегой Меркель в годы перед вторжением РФ в Украину. По мнению польского политика, именно она несет ответственность за зависимость Европы от России, которая способствовала войне. «Меркель выбрала Путина», — написал он в соцсети Х.

«Выходит, что виновата не канцлер, сделавшая Европу зависимой от Кремля, а Польша, которая предупреждала об угрозе Путина? Это гротеск — подмена жертвы и виновного», — считает Моравецкий. «Меркель выбрала компромисс с Россией, но все равно война пришла. А теперь она обвиняет Польшу», — добавил он.

«Мы видели результаты в Буче, Мариуполе, Львове и Киеве — и недавно в небе над Восточной Польшей, в аэропортах Дании и по всей Скандинавии», — написал Моравецкий. По его словам, именно политика Меркель стала одной из причин войны, энергетического кризиса и экономических потерь в Европе.

В интервью венгерскому изданию Partizán Ангела Меркель заявила, что в июне 2021 года «почувствовала, что Путин больше не воспринимает всерьез Минские соглашения». Тогда канцлер, по ее словам, захотела «новый формат» переговоров с Кремлем, однако этот замысел провалился якобы из-за противодействия Польши и стран Балтии.

Меркель напрямую не обвинила ни одну из сторон в провале переговоров с РФ и содействии началу войны в Украине. Тем не менее многие СМИ интерпретировали ее слова именно так. (DW)