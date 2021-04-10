«В случае участия «ПМР» в войне на стороне России, Молдова может ввести армию на свои оккупированные территории»

Мало Кремлю создания ажиотажа вокруг военной угрозы против Украины, который последние недели нагнетается передвижениями российской армии и техники у восточных границ этого государства и со стороны оккупированного Крыма, похожие вещи начались и в сепаратистской части Молдовы – в «Приднестровской Молдавской Республике» («ПМР»), гарантом существования которой остаются незаконно размещенные там российские войска.

РФ наращивает военное присутствие в районе аэропорта Тирасполя, административного центра Приднестровья на территории Молдовы. Оттуда до границы с Украиной около 13-ти километров. Об этом сообщает Телеграм-канал Nexta.

Как отмечается, в районе аэропорта Тирасполь замечено передвижение колонны БТРов. Официально в Приднестровье находится около 1 700 российских военных. Однако реальная численность контингента неизвестна. Это остатки 14-й армии, оставшейся там после распада СССР.

В 1992 году российские военные выступили на стороне приднестровских сепаратистов в военном противостоянии и добились незаконного отделения этой территории от Республики Молдова.

Несмотря на крайне малую площадь, население и общую экономическую несостоятельность, Приднестровье занимает важное стратегическое положение, растянувшись узкой полосой в 10-15 км вдоль молдавско-украинской границы, представляя собой идеальный плацдарм для неожиданного наступления в тылу украинских Вооруженных сил.

И в этой непростой ситуации конечно возникает вопрос – насколько высока серьезность угрозы вовлечения в потенциальный конфликт этих российских войск и вооружений, расположенных в оккупированной части Молдовы?

На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев):

— Угроза войны есть. А если есть угроза, то может быть война. Будет ли война между Россией и Украиной?

Сегодня никто не может дать ответ на этот вопрос. Мы видим, что Россия стягивает свои войска к границам Украины. Мы понимаем, что российская армия превосходит армию Украины. Но в то же время, всем понятно, что украинская армия не та, какой она была в 2014 году. Думаю, в Кремле знают, что второго Крыма не будет. Война будет ожесточённая, с многочисленными жертвами. Мне очень хочется верить, что в Кремле это понимают и вся эта эпопея закончится бряцанием оружия и не перейдет к прямым военным действиям.

Но если все же Кремль решится развязать эту войну, скорее всего, будет поставлена задача оккупировать значительную часть Украины. И будет три направления удара — Донбасс, Херсонская и Одесская области.

Донбасс и Херсонская область будут подвергнуты нападению со стороны регулярной российской армии, а в Одесскую область может вторгнуться российская армия со стороны Приднестровья.

Армия России в Приднестровье – это все силовые формирования в этом регионе. Практически все служащие в них – граждане России. В общем, это около 10 тысяч человек. Достаточное количество, чтобы создать проблемы Украине и отвлечь к себе внимание украинской армии. Необходимо учитывать, что даже в том случае, если не произойдет вторжение со стороны Приднестровья, Украина должна будет учитывать опасность с этой стороны и держать на этом направлении часть своей армии.

В то же время, нельзя исключать, что Молдова, в случае участия Приднестровья в войне на стороне России, может вспомнить, что это ее территория и президент отдаст приказ армии войти на территорию Приднестровья. В Кремле, планируя военную операцию, также должны учитывать такой вариант.

Все что я перечислил, это плохие сценарии. Но, увы. Пока хороших сценариев не видно. Остается надеяться только на здравый смысл тех, кто сидит в Кремле, и на политическую волю коллективного Запада, который понимает, что этот конфликт, если его не остановить, может стать прелюдией к мировой войне.

Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Непризнанная «ПМР» действительно является потенциальной угрозой для Украины, но не за счет расположенных там частей бывшей российской 14-й армии. На сегодняшний момент военные специалисты оценивают возможность угрозы скорее со стороны диверсионных групп, которые могут проникнуть из Приднестровья на территорию Украины. Безусловно, на фоне возможного широкомасштабного наступления России на других участках российско-украинской границы.

Серьезную угрозу представляют другие моменты. Во-первых, это различные агитационно-пропагандистские усилия, которые осуществляет российская группировка в Приднестровье. Во-вторых, это попытка вбить клин между Украиной и Молдовой в нынешней ситуации, поскольку на самом деле после ситуации с украинским судьей Чаусом, который был похищен в центре столицы Молдовы, между Киевом и Кишиневом наблюдается определенное непонимание.

Я думаю, что Россия жизненно заинтересована в развитии противоречий между Украиной и Молдовой по той простой причине, что эти государства сегодня наверно наиболее нацелены на вступление в Евросоюз, и их сотрудничество, их поддержка друг друга, точно так же как взаимная поддержка Украины и Грузии в деле евроатлантической интеграции, могла бы иметь достаточно серьезную перспективу. Но на сегодняшний момент это действительно серьезный вызов, особенно та ситуация, которая сложилась в последние недели.

Напомню, что в Приднестровье расположены огромные, крупнейшие в Европе склады боеприпасов – возле населенного пункта Колбасна. Они обладают очень большим взрывоопасным потенциалом. И это также является серьезной угрозой и для Украины, и для Молдовы. Поэтому я бы сказал, что на сегодня обстановка вокруг Украины действительно достаточно напряженная, но в отличие от 2014 года украинские вооруженные силы, да и украинские граждане больше готовы к отражению российской агрессии.