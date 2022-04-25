Оппозиционная партия «Движение Свобода» набрала большинство голосов на парламентских выборах в Словении. Об этом сообщает агентство STA.

Выборы в словенский парламент — Национальную ассамблею — прошли 24 апреля. Всего выбирались 90 парламентариев, на места претендовала 21 политическая партия. Явка составила 49,3% — это на 15% больше, чем в 2018 году.

«Свобода» получила 34,5% голосов избирателей и 41 место. За правящую Словенскую демократическую партию премьера Янеза Янши предварительно проголосовали 23,53% (27 мест в парламенте), за «Новую Словению» — 6,85%, за социал-демократов — 6,65% (семь мест), за «Левых» — 4,38 (пять мест). (Газета.Ру)