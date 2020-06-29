В системе SMS-разрешений установлен лимит — ОФИЦИАЛЬНО

В системе SMS- разрешений установлен лимит.

Об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба «ASAN») Эльнур Нифталиев.

Он подчеркнул, что лимит введен в связи со злоупотреблениями, допускаемыми некоторыми гражданами.

По его словам, несмотря на неоднократные обращения к гражданам, случаи злоупотребления системой SMS- разрешений продолжаются: «Поэтому установлен лимит, и граждане могут получать разрешение на выход из дома только один раз в день».

Напомним, что при обращении граждан для получения разрешения по соответствующему коду ответ приходит в течение 15 минут.