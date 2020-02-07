В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

«Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС», — отметил Конашенков. Он выразил сожаление в связи с тем, что «подобные операции израильских стратегов» «ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей».(РИА Новости)