В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По словам генерала, в четверг после 2 часов ночи четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам столицы арабской республики. В ответ сирийские правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.
В этот момент в районе международного аэропорта Дамаска на посадку заходил пассажирский лайнер Airbus-320. Как отметил Конашенков, только благодаря оперативным действиям диспетчеров столичной воздушной гавани и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести аэробус из зоны поражения и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на базе «Хмеймим».