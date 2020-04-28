В Сирии состоялось очередное совместное патрулирование Турции и России

Военнослужащие Турции и России провели во вторник 28 апреля очередное, шестое по счету совместное патрулирование территории северо-запада Сирии, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом сообщает во вторник министерство национальной обороны Турции.

Задача военных — мониторинг режима прекращения огня в зоне деэскалации в соответствии с московскими договоренностями по Идлибу.

Маршрут патруля на стратегически важной трассе М4 отслеживал с БПЛА.

Коридор безопасности справа и слева от трассы равен трем километрам.