Минздрав Сингапура подтвердил первый в стране случай побочного эффекта на сердце, который был обнаружен у 16-летнего юноши после введения первой дозы вакцины Pfizer — BioNTech. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

«Миокардит, вероятно, стал серьезным побочным эффектом после использования вакцины. Состояние молодого человека усугубилось после тренировки с большими весами, а также употребления энергетических напитков и добавок в большом объеме», — подчеркивается в заявлении. «В ближайшие недели он будет выписан из больницы, однако, прежде чем он сможет вернуться в школу и возобновить другие занятия, в течение определенного времени потребуется реабилитация», — отметили в Минздраве.

Власти также выплатят родителям подростка 225 тыс. сингапурских долларов ($165,9 тыс.) в рамках программы страхования жителей в случае появления побочных эффектов от вакцин, использующихся в государственной кампании иммунизации. В Сингапуре, кроме Pfizer — BioNTech, для государственной вакцинации одобрен препарат Moderna. Примерно 75% жителей страны уже полностью вакцинированы.

3 июля у молодого человека через шесть дней после введения первой дозы препарата была зафиксирована остановка сердца.