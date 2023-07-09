В магазинах Швеции возник дефицит яиц из-за выявления сальмонеллы в цеху главного производителя CA Cedergren. Об этом заявила глава компании Мод Седергрен, передает РИА Новости.

Нехватка яиц наблюдается в стране уже на протяжении двух месяцев. Компания прекратила их поставки в супермаркеты. «Мы не сдаемся, мы продолжаем бороться, — заявила Седергрен. — Мы вернемся на рынок».

Отмечается, что опасные бактерии в яйцах были обнаружены в начале апреля после плановой проверки в упаковочном цеху компании в населенном пункте Флисерид на юго-востоке Швеции.