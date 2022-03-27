Ушла из жизни шведская долгожительница Дагни Карлссон, которую считали самым старым блогером в мире. Ей было 109 лет. Об этом пишут «Новые известия».

Карлссон родилась 8 мая 1912 года. В 99 лет она отучилась на курсах компьютерной грамотности, а через год завела блог под ником Boyan, который принес ей большую популярность.

Долгожительница описывала себя как «жесткую тетю, которая много что любит», «немного прямолинейна», а также обладает чувством юмора. Карлссон писала в блоге о повседневной жизни, ее часто звали для участия в шоу на шведском ТВ и радио, также блогер встречалась с королем Карлом XVI Густавом и его женой королевой Сильвией.

Женщина объясняла свое долгожительство хорошей генетикой и природным любопытством. В доме престарелых она провела лишь около года, до этого жила самостоятельно.

«У меня, как у кошки, по меньшей мере девять жизней, но я не знаю, для чего мне так много», — написала Карлссон в своем последнем посте, опубликованном 28 января 2022 года, добавив, что ждет своего 110-летия в мае.

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