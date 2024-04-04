Самый старый мужчина в мире, житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора умер в 114 лет, сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) президент страны Николас Мадуро.

Как пишет News18, Хуан Висенте Перес Мора был признан старейшим мужчиной 4 февраля 2022 года. На тот момент ему было 112 лет и 253 дня. На 2022 год у него было 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков, передает rbc.ru.

Хуан Висенте Перес Мора родился в городе Эль-Кобре (El Cobre) в округе Тачира 27 мая 1909 года. Он был девятым из десяти детей. В пять лет мальчик стал работать с отцом и братьями. Он помогал им собирать урожай сахарного тростника и кофе. Впоследствии Перес Мора стал шерифом. Он отвечал за решение земельных и семейных споров.

Самым старым человеком на Земле из ныне живущих признана уроженка Испании Мария Браньяс Морера. Недавно ей исполнилось 117 лет. Последние 23 года женщина живет в доме престарелых, там она и отметила праздник. В Книгу рекордов Гиннесса как самый старый человек она попала после смерти 118-летней французской монахини Люсиль Рандон в 2023 году.

Старейшим человеком всех времен считается Жанна Луиза Кальман. Она появилась на свет 21 февраля 1875 года во французском Арле и умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней «от естественных причин». Она родилась в обеспеченной буржуазной семье, и ей не нужно было работать. В юности Кальман занималась теннисом, каталась на велосипеде и роликовых коньках, плавала и играла на фортепьяно. В 85 лет она стала брать уроки фехтования.