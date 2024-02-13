Житель Северной Осетии умер в больнице, куда он был доставлен с ожогом пищевода после того, как выпил из бутылки минеральной воды «Джермук».

Как передает #, oб этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», – написал Меняйло.

Россия приостановит продажу минеральной воды «Джермук» армянского производства. Стало известно, что вместо воды в бутылке был уксус.