Спикер шведского парламента Андреас Норлен дал лидеру Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалене Андерссон пять дней на то, чтобы сформировать новое правительство, сообщает ТАСС.

«Я поручаю Магдалене Андерссон изучить возможности по формированию правительства, — сообщил Норлен на пресс-конференции. — Она расскажет мне о результатах до 10:00 (13:00 — бакинское время) вторника».

По словам спикера, в настоящее время идет процесс выбора 34-го по счету премьер-министра страны. Норлен надеется, что формирование правительства пройдет быстро, а голосование по кандидатуре главы кабмина состоится уже в следующий четверг. При необходимости Андерссон может попросить дополнительное время.

Стефан Лёвен был освобожден в среду от должности премьер-министра Швеции и теперь возглавляет переходное правительство. 22 августа Лёвен, возглавлявший также СДРПШ, объявил о своей отставке. Съезд СДРПШ избрал 4 ноября министра финансов Магдалену Андерссон новым лидером партии вместо Лёвена.