В Нидерландах в пятницу начались переговоры о формировании нового правительства — после парламентских выборов, первое место на которых заняла крайне правая «Партия свободы» Герта Вилдерса. Правоцентристская «Народная партия за свободу и демократию» нынешнего премьера Марка Рютте уже отказалась вступать в коалицию с Вилдерсом, что уменьшает его шансы на формирование кабинета.

Согласно официальным итогам голосования, «Партия свободы» получит 37 мест из 150 в нижней палате парламента. Этого не хватает для формирования правительства, Вилдерсу придётся искать партнёров по коалиции. На правах победителя выборов он назначил спецпредставителя, который будет вести переговоры с другими политическими силами о возможной поддержке его кандидатуры на пост премьер-министра.

Партии, оппозиционные нынешней праволиберальной правящей коалиции, по итогам выборов получили большинство мест в парламенте, однако отнюдь не гарантировано, что все они захотят поучаствовать в правительстве под руководством Вилдерса. Партия свободы будет вести переговоры прежде всего с новой политической силой «Новый общественный договор», получившей в парламенте 20 мест, а также с партией фермеров «Движение крестьян и горожан». Однако и у этих трёх партий вместе нет достаточного большинства. Необходима или поддержка нескольких малых партий, или договорённость с партией Рютте о том, что та не будет торпедировать создание кабинета.

После победы на выборах Вилдерс, обещавший ранее провести референдум о выходе Нидерландов из ЕС и выступавший с резкими антимигрантскими и антиисламскими заявлениями, уже пообещал, что, если возглавит правительство, не будет делать ничего, что противоречило бы Конституции. Пока неясно, достаточно ли этих уверений для поддержки со стороны более умеренных сил.

Если Вилдерсу не удастся создать кабинет, возможны и другие варианты, однако их затрудняют большие противоречия между правыми и левыми силами. Переговоры о коалиции, как отмечают эксперты, могут растянуться на длительное время. Предыдущие такие переговоры длились рекордный 271 день. (svoboda.org)