Следствием проводимого сейчас чемпионата Европы по футболу станет усиление пандемии коронавируса на континенте. С таким прогнозом выступил в воскресенье в газете SonntagsBlick Урс Каррер, вице-президент специальной научной группы по COVID-19 при правительстве Швейцарии, главный врач кантонального госпиталя в городе Винтертуре.

«Евро — это идеальная территория для вируса», — сказал Каррер, добавив: «Не вызывает никакого сомнения, что этот турнир будет способствовать заражениям [COVID-19]». Он сослался на сообщения о «нескольких массовых заражениях в связи с матчами», напомнив, что «около 2000 шотландских болельщиков были инфицированы в Лондоне и сотники финнов — после двух матчей в Санкт-Петербурге». «На чемпионате Европы по футболу будет лежать часть ответственности за распространение вируса и усиление пандемии», — констатировал эксперт.

Как подчеркнул Каррер, «нынешняя эпидемиологическая ситуация в Европе не позволяет организовывать массовые мероприятия без строгого контроля». Это относится, по его словам, в частности, к «эпидемическим горячим точкам в Великобритании и России». «Нам следовало бы точно определить, кому разрешено ходить на матчи, а кому нет», — продолжил эксперт, отметив, что такое разрешение можно было бы предоставить, например, «тем, кто вакцинирован дважды». Каррер подчеркнул, что сам он — футбольный болельщик, и ему понятно сколь «сильны эмоции после трудного периода». Вместе с тем, считает ученый, в данном случае «эмоции противоречат здравому смыслу и с контролю над собой».

Коснувшись эпидемиологической ситуации в Швейцарии, он обратил внимание на быстрое распространение отличающегося высокой заразностью дельта-штамма. Если по состоянию на 20 июня 25% случаев заражения приходились на этот вариант, то сейчас, по оценкам, уже 50%, а с середины июля «дельта» станет доминирующей разновидностью коронавируса в стране, отметил Каррер. Необходимым инструментом противодействия пандемии он считает широкую вакцинацию, которая должна охватить как минимум 80% населения, а среди тех, кому больше 50 лет, доля привитых должна быть даже выше, уверен эксперт.