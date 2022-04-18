Близится к концу подготовка к проведению V Съезда азербайджанцев мира.

Как сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, съезд планируется провести в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, освобожденном нашей могущественной армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от вражеской оккупации.

Вначале делегаты съезда посетят Аллею почетного захоронения, I и II Шехидляр хиябаны в городе Баку, после чего отправятся в Шушу.

На мероприятии ожидается участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран. После официальной церемонии открытия съезда предусмотрены выступление с отчетом о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, организация обсуждений на темы “Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период”, “Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха”.

Отметим, что V Съезд азербайджанцев мира станет первой представительной встречей нашей диаспоры, демонстрирующей в последние годы высокую организованность и единство, играющей особую роль в информировании международной общественности в связи с азербайджанскими реалиями, после освобождения Карабаха.