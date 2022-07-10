Протестующие обнаружили в доме президента Шри-Ланки более 17,8 млн рупий ($49,1 тыс.). Об этом говорится в Twitter протестного движения GotaGoGama.

«Вчера протестующие передали начальнику полицейского участка (района) Форта почти 17 850 000 рупий, найденных в доме президента», — сказано в публикации.

С апреля в Шри-Ланке продолжались акции протеста против ухудшения условий жизни граждан. Страна столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности.

9 июля протестующие ворвались, а через некоторое время полностью взяли под контроль резиденцию главы государства. Сам президент Готабайя Раджапакса эвакуировался незадолго до того, как протестующие окружили его место жительства.

Лидеры политических партий решили, что глава Шри-Ланки должен уйти в отставку. Также свою должность покинет премьер-министр страны.