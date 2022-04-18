Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в понедельник принял присягу 17 новых министров правительства, формируемого в условиях острого экономического кризиса в стране.

По сообщению газеты Daily Mirror, Махинда Раджапакса сохранил в нем пост премьер-министра, в состав правительства также вошли глава МИД в предыдущем временном кабмине Гамини Лакшман Пейрис и министр финансов Али Сабри. В числе присягнувших были новый министр внутренних дел Динеш Гунавардена, назначенный главой министерства общественной безопасности Прасанна Ранатунга и другие члены создаваемого кабинета министров.

В начале апреля все министры подали в отставку на фоне масштабных протестов в стране из-за глубокого экономического кризиса. Единственным, кто отказался уйти в отставку, был глава правительства. В тот же день президент назначил ключевых министров во временный кабмин. В частности, были назначены министр иностранных дел, министр финансов, министр автомобильных дорог и министр образования. При этом оппозиция отказалась участвовать в формировании кабмина и призвала главу государства добровольно оставить свой пост.

Шри-Ланка переживает самый глубокий экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Шри-Ланка испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах питания. Такое положение привело к росту инфляции, уровень которой в марте составил 17%. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, достигающий $51 млрд.

12 апреля министерство финансов объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в стране.