Торговец рыбой из Шотландии Кэмпбэлл Микель приобрел на рынке палтуса, которого поймали в Северном море. Животное весило 77 килограммов и было 1,8 метра в длину, сообщает Daily Mail.

«Сложнее всего было запихнуть его в выставочную витрину. Четверо мужчин пытались поднять его. Это, я вам скажу, не самая легкая работа — тащить склизкую тушу рыбины весом в 77 килограммов», — рассказал Микель.

По словам мужчины, рыба уже разделана и подается в ресторанах Эдинбурга.

«Это точно зверь, а не рыба. Я занимаюсь ловлей и торговлей рыбы год, и так крупно мне ещё никогда не везло. Мы уже отфилировали палтуса и отправили его в ресторан, так что понятно, что в меню на этой неделе», — сказал Микель.(Газета.Ru)