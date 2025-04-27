На пляже в штате Орегон (США) нашли жуткую рыбу из глубин так называемой «сумеречной зоны» океана. Обнаруженный экземпляр относится к виду длинноносых ланцетников и достигал почти 1,5 м в длину.

В Seaside Aquarium отметили, что такие находки не являются редкостью для северо-западного побережья США. По словам Тиффани Бут, помощника руководителя аквариума:

«Мы получаем около 6 в нашем регионе в год. Это не похоже на очень дружелюбную рыбу. Если бы я увидела эту рыбу живой, я бы ее не трогала».

Рыбу обнаружил посетитель сувенирного магазина при аквариуме, который показал ее фото работникам. Бут вспоминает: «Когда он показал нам фотографию, это был такой свежий, замечательный экземпляр, что мы подумали: «Дорогой, мы пойдем его забрать».

По словам Бут, мясо ланцетника имеет «желатиновую консистенцию, от которой чайки просто сходят с ума», поэтому найти неповрежденного свежего экземпляра очень трудно.

После изучения содержимого желудка рыбы оказалось, что пищеварительная система у ланцетников действительно очень медленная. В желудке нашли целую рыбу, осьминогов и кальмаров.

По данным NOAA, ланцетники обитают в сумеречной зоне океана (мезопелагиали). Ланцетник может достигать более 2 м в длину.

Его научное название Alepisaurus означает «безлуская ящерица». У него большие глаза, клыкастая пасть, длинное тело и плавник, похожий на парус.

Ланцетников едят другие рыбы, акулы и тюлени, но не люди из-за водянистого мяса. Они являются каннибалами и могут питаться другими ланцетниками.

Несмотря на свой жуткий вид, эти рыбы обычно не представляют угрозы для людей. (unian.net)