В школах в Азербайджане пяти ответственным лицам вынесены выговоры

В январе 2020 года на горячую линию министерства образования по особым случаям 146-2 поступило 12 обращений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, обращения были связаны с инцидентами в школах Баку, Сумгайыта, Шеки, Агдамского, Имишлинского и Лянкяранского районов. В основном это случаи «буллинга» (травли) или же конфликты между учеником и преподавателем.

В соответствии с поручениями министерства обращения были немедленно рассмотрены с участием школьников, их родителей и преподавателей.

Подтвержденные в результате расследования факты в школах №№ 167, 56 и 192 в Баку, в Афатлинской сельской школе имени Сахиба Гасанова в Агдамском районе, Джафарлинской сельской школе имени Фазиля Рагимова в Имишлинском районе были вынесены на обсуждение педагогического совета этих школ. Пяти ответственным лицам, допустившим в своей деятельности недостатки, объявлен выговор.

| 2020-02-18T15:51:49+00:00 18 февраля 2020, 19:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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