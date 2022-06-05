Сегодня около 16:30 в одном из центров отдыха города Шеки из-за неисправности перевернулся и упал в овраг пассажирский автобус ISUZU, которым управлял житель Агдамского района Эйяр Ахмедов.

Как сообщает АПА, на место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники отдела полиции, МЧС и бригады скорой помощи, пострадавшие госпитализированы.

За рулем автобуса находился житель Самухского района Эйяр Камиль оглу Ахмедов (1959 г.р.).

Автобус Isuzu (20 AY 305), которым управлял Э.Ахмедов сошел с дороги и упал в овраг. В момент аварии в автобусе кроме водителя находились еще 22 человека.

Это были жители Самухского района — 16 учащихся и 6 педагогов или родителей.

Все пострадавшие доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.

В настоящее время проводится обследование раненых и устанавливаются их личности.