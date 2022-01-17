Пятеро несовершеннолетних детей, находящихся без присмотра в селе Икинджи Чайлы Шамахинского района, помещены в приют и социально-реабилитационное учреждение для лиц из уязвимых групп населения Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Об этом сообщил глава пресс-службы Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

По его словам, после завершения реабилитационных работ с детьми на основе оценки их состояния соответствующими органами будут приняты соответствующие решения.

Мать детей также была привлена в процесс реабилитации в учреждении Агентства социальных услуг, функционирующем в Шамахинском районе.

По словам Т.Марданоглу, несмотря на неоднократную помощь со стороны соответствующих государственных структур, мать детей категорически возражала против передачи их под опеку государства. Он добавил, что в результате безответственности родителя, дети оказались в беспризорном состоянии и были лишены возможности получить образование.

Пресс-секретарь госкомитета сообщил, что в 2019 году на основании обращения матери в Исполнительную власть города Шамахы, учитывая тяжелое социальное положение семьи, а также то, что мать является единственным опекуном детей, семья была обеспечена индивидуальным жильем и работой. Однако, несмотря на оказанную поддержку, мать продолжала безответственно относиться к детям.