Правительство Северной Кореи на 11 дней запретило гражданам смеяться и пить алкоголь, сообщает Daily Mail. Ограничения связаны с годовщиной смерти Ким Чен Ира.

Кроме того, северокорейцам запрещено демонстрировать признаки хорошего настроения в местах массового скопления людей. Запрет будет продолжаться на время памятных мероприятий, посвященных десятой годовщине смерти Ким Чен Ира.

«В период траура мы не должны употреблять алкоголь, смеяться, организовывать досуг», — говорится в сообщении.

Также местные источники сообщают, что гражданам запрещено ходить в магазины 17 декабря — в день смерти бывшего лидера КНДР. Но и это еще не все ограничения.

«Даже если ваш член семьи умирает во время траура, вам не разрешено громко плакать, а похороны можно провести только после окончания всех мероприятий», — рассказал анонимный собеседник.

Другой северокореец сообщил, что в стране даже создали специальный отряд полицейских, которые будут следить за тем, чтобы люди выглядели грустными. (gazeta.ru)