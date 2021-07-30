Последние недели (и особенно дни) наблюдается чрезвычайное обострение ситуации на ряде участков армяно-азербайджанской границы. Происходят локальные бои, есть жертвы среди военнослужащих, и стороны обвиняют в провоцировании создавшегося положения друг друга.

В эфире Общественного телевидения Армении выступил председатель постоянной комиссии Национального Собрания (парламента) по внешним связям, депутат от правящего блока «Мой шаг» Рубен Рубинян.

«Мы считаем, что ОДКБ должна соответствующим образом отреагировать на сложившуюся ситуацию, так как это обязательство Организации. Нужно обратить внимание на то, что с 16 сентября Армения станет председателем ОДКБ со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал Рубинян.

И в связи с этим возникает такой вопрос – насколько серьезно можно относиться к предупреждениям Рубиняна относительно грядущего вмешательства ОДКБ в эту ситуацию? Сможет ли Армения, став председателем в организации, надавить на других ее членов в этом смысле?

Интересно, что думают об этом в самих государствах ОДКБ — согласятся ли их власти послать боевые подразделения своих стран в Армению на войну с армией Азербайджана?

С этими вопросами # обратилось к экспертам стран ОДКБ.

Казбек Бейсебаев, казахстанский политолог:

— Прежде всего, нужно сказать, что ОДКБ в нынешнем виде существует с 2002 года, когда она была создана как международная организация. А конфликт между Баку и Ереваном возник задолго до этой даты. Поэтому нет оснований для применения положений ОДКБ к сегодняшней ситуации.

Кроме того, этот конфликт на участке границы произошел с применением стрелкового оружия, т.е. без применения артиллерии, танков и другой военной техники. Простыми словами, это была перестрелка, а не полномасштабные боевые действия. Как правило, для решения проблемы перестрелок многосторонний формат не используется, это решается на двустороннем уровне и с помощью посредников. Кстати, это и наблюдается по этому конкретному случаю.

Конечно, позицию армянской стороны можно как-то понять, но формат ОДКБ, при всём желании, в отношении конфликта между Азербайджаном и Арменией не применим. Никто из стран ОДКБ войска в помощь Еревану посылать не будет. Повторюсь, здесь совсем другой случай.

Вместе с тем, одна страна ОДКБ — Россия вместе с Турцией в регионе присутствует. Они находятся там как раз для решения подобных конфликтов.

Валерий Карбалевич, белорусский политолог, кандидат исторических наук:

— Никакое ОДКБ не поможет. ОДКБ – это достаточно декоративная организация. Если кто и может вмешаться – так это Россия. Но и она не торопится. Ни одна другая страна-член ОДКБ, включая Беларусь, свои войска в Закавказье не пошлет. А председательство в ОДКБ – это просто символическая, ритуальная, техническая роль. Этот статус ни на что не влияет.

Рустам Кошмуратов, кыргызский журналист, основатель и директор телерадиокомпании «Алмаз»:

— Однозначно нет. Кыргызская Республика (КР) является тюркоязычной страной и затевать какие-то действия против другой тюркоязычной страны никогда не будет. КР и Таджикистан имеют проблемы на границе, т.к. не описаны многие участки. Там перестрелки, умирают люди. Для нас это главная проблема. Хотя эти две страны — члены ОДКБ. И никто из больших членов этого союза ничего не говорит по этому поводу.

Еще и Афганистан скоро будет под властью талибов. От нашей границы до Афганистана всего 180 км, в 2000 году проникали боевики из Афганистана на нашу территорию. Вот эти проблемы гораздо важнее для КР.

Евгений Михайлов, российский эксперт по международным конфликтам, политолог:

— Я уже не раз говорил, что все провокации, которые усилились на армяно-азербайджанской границе, начиная с 14-го июля, являются попыткой спровоцировать Баку на жёсткий ответ с возможной гибелью и части российских миротворцев, из-за спин которых зачастую и проходят удары армянских вооруженных подразделений.

Более того, провокации усиливаются, либо происходят по определенной закономерности. Либо на границу приедет посол США в Армении, либо Макрон вновь выступит с очередной провокационной инициативой, либо ЕС как-либо выкажет поддержку Еревану.

Очевидно, что Армения пытается всеми силами вновь развязать противостояние, но с помощью третьих сил, которые остались в стороне от миротворческого процесса.

Попытки Еревана в очередной раз взывать к ОДКБ являются также провокацией с целью втянуть Москву в свои интриги. Но этого не получится. Россия является основным гарантом миротворческого процесса, и между лидерами наших стран существует полное взаимопонимание насчет того, что необходимо делать для принуждения Армении к подписанию мирного договора.

Не думаю, что, став председателем в сентябре 2021 года в ОДКБ, эта страна сможет подтолкнуть эту организацию к войне с Азербайджаном. Ереван уже показал свою переменчивость в отношениях, и намекал не раз, что может сменить ОДКБ на иные военные блоки. Я могу скорее предположить, что страны, входящие в организацию, могут вынести решение о приостановке полномочий Еревана и изменении его статуса в ОДКБ до момента окончания конфликта.

У меня нет сомнений в том, что Россия сможет оказать влияние на своего подопечного, который пытается играть с огнём. Лучше малые потери, чем большая война из-за страны, которая до сих пор не смогла расстаться с мифами о величии и желанием реванша.