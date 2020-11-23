В селе Гюлаблы Агдамского района поднят флаг Азербайджана

Подразделения азербайджанской армии подняли государственный флаг перед зданием бывшей средней школы села Гюлаблы Агдамского района.

Как сообщает АПА, территория школы, где ранее дислоцировались подразделения ВС Армении, очищена от мин и других взрывчатых веществ. Военнослужащие во время построения перед школой почтили минутой молчания память шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны. Был исполнен государственный гимн. Бойцы, скандируя лозунг «Карабах — Азербайджан», подняли флаг страны перед зданием школы