В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Саудовской Аравии. Об этом, как передает Саудовское агентство печати (САП), объявило в понедельник министерство здравоохранения королевства.

«Лабораторные исследования подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом у саудовского подданного, прибывшего из Ирана через Бахрейн», — указали в ведомстве. В настоящее время заболевший помещен на карантин в одном из медицинских учреждений, где он находится под наблюдением врачей. В ведомстве также сообщили, что уже идентифицированы все, с кем контактировал заразившийся саудовец. У них также взяты анализы, о результатах будет объявлено после его завершения.(ТАСС)

| 2020-03-02T20:48:44+00:00 2 марта 2020, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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