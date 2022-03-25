Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян и ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева внесены в санкционный список Австралии.

Как передает РИА Новости, всего в опубликованном МИД страны документе значатся 22 россиянина, которых глава ведомства Марис Пейн назвала «прокремлевскими пропагандистами».

Кроме главы RT в перечень попал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, руководители Фонда стратегической культуры, изданий Инфорос, News Front и журнала «Камертон». Также в списке оказалась дочь российского философа Александра Дугина Дарья, главред United World International.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.