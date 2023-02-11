Итальянские власти усилили меры безопасности в городе Сан-Ремо на Лигурийском побережье накануне проведения финала известного песенного конкурса, передает корреспондент ТАСС.

Так, жители и туристы допускаются в зону театра «Аристон», принимающего фестиваль с 1977 года, только после досмотра личных вещей. Вокруг театра уже собираются сотни человек.

Представитель правоохранительных органов пояснил, что контроль был усилен в том числе «из-за произошедшего накануне инцидента» — неподалеку от театра в центре города была обнаружена коробка с элементами для изготовления взрывного устройства. Следователи не исключают, что произошедшее связано с повышением активности анархистов.

Накануне финала песенного конкурса в городе наблюдается наплыв туристов, в центре затруднено движение транспорта.