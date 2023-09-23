Хиты всемирно известного музыкального фестиваля Сан-Ремо впервые прозвучат в Баку, сообщает #.

Зрители смогут услышать легендарные хиты в исполнении Мартина Стриано, Джанни Скрибано, Лары Паскуали и Стефано Барсолы.

Четыре золотых голоса Италии выступят с Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Кара Караева.

Это великолепные голоса, покорившие мировые площадки и идеально передающие настроение самых известных песен.

«На один вечер вы переместитесь в итальянский городок Сан-Ремо, окунетесь в атмосферу праздника, испытаете чувство сладкой ностальгии и вспомните историю итальянской музыки с момента зарождения фестиваля до наших дней. А еще сможете подпеть любимым композициям. Со сцены прозвучат мелодии Volare, Felicità, L‘italiano, Susanna и многие другие», — подчеркивают организаторы концерта.

История фестиваля Сан-Ремо насчитывает более 70 лет. Он стал одним из самых популярных песенных конкурсов в мире и даже вдохновил на создание Евровидения.

Участие в фестивале Сан-Ремо положило начало карьере многих ныне известных итальянских певцов, таких, как Андреа Бочелли, Паола и Кьяра, Лаура Паузини и Джильола Чинкветти.

Уже много лет это одно из главных культурных событий в Италии, а для всего мира фестиваль стал одним из символов Италии. Маленький город Сан-Ремо, в честь которого назван фестиваль, стал известен на весь мир.