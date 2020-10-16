В ряде регионов Азербайджана приостановят движение общественного транспорта

В соответствии с постановлением Кабинета министров «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом» в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Лянкяран, Шеки, Ширван и Гёйгёльском, Самухском, Сабирабадском, Губинском районах с 00:00 17 октября до 06:00 19 октября, 00:00 24 октября до 06:00 26 октября и 00:00 31 октября до 06:00 2 ноября прекращается движение общественного транспорта.

Об этом сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По его словам, в связи с ростом темпов распространения эпидемии в указанных регионах возникла необходимость временно приостановить движение общественного транспорта на выходные. В остальные дни движение общественного транспорта будет строго контролироваться.